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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيسي جوه قلبي.. مواطن يضع صورة الرئيس على صدره أمام الشهر العقاري

تأييد الرئيس
تأييد الرئيس

من بين الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذين حرصوا علي تحرير توكيلات لدعمه في الانتخابات الرئاسية، رصد موقع صدى البلد ، قيام  مواطن بوضع صورة الرئيس على صدره أثناء تواجده بالشهر العقاري، معلقا:« السيسي جوه قلبي».

 

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IMG-20231004-WA0057

 

 

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وتوافد المواطنين، اليوم الاربعاء، في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمراكز وأقسام الإسماعيلية.

ففي مركز القنطره، شرق توافد المواطنين وأعضاء أمانة القنطره شرق الي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة القنطرة شرق لتحرير التوكيلات الخاصه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنتخابات الرئاسة القادمة.

وفي مركز فايد، إستمر توافد المواطنين وأعضاء الحزب بأمانة فايد الي مكتب فايد للتوثيق من أجل عمل التوكيلات للرئيس.

كما قام الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه، يوثق توكيلات تأييد ترشيح الرئيس.

حيث اصطف أعضاء الحزب وكوادره، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد واجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيداً لدعم  الحزب، ودعوته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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