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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بكشافات الموبايل.. استغاثة أشخاص داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أثناء احتراقه

صدى البلد

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي لصباح اليوم الاثنين، حادثا مفجعا، بنشوب حريق بمبنى مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، على الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

ورصد «صدي البلد» في الساعات الأولي للحريق، قيام اشخاص داخل المبني، بالاشارة بكشافات الموبايل، من خلال النوافد المطلة على شارع محمد علي الرئيسي، طلبا للإغاثة.

ووصل قبل قليل، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لإستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

 

وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وبحسب مصادر مطلعة، تم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم،  بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم إخطار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية،  بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ووجه بدوره، برفع حالة الاستعدادات بجميع مقدمى خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمى بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق.

كما توجه محافظ الإسماعيلية رافقه عدد من القيادات التنفيذية، إلى مكان الحادث للمحافظة، وأشرف بنفسه على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

وتم دفع 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة  فيديو الى غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وجارى حصر الخسائر.

يشار الي  خروج 7 حالات من المستشفى للتحسن ويتلقى باقى المصابين العلاج فى المجمع الطبي للاسماعيلية.

وبتنسيق محلى، بين المراكز والمديريات وبتنسيق اقليمى بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
تم الدفع ب 13 سيارة إطفاء محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلي الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء هيئة قناه السويس، 3 سيارات إطفاء قوات مسلحة، 17 سيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية، 
3 سيارة إسعاف هيئة قناة السويس، وصول 2 طائرة إطفاء.


كما تم التواصل مع مدير أزمات بورسعيد   وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء للدعم، كذلك  التواصل مدير  أزمات محافظة السويس  وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء منهم عدد (2) سيارة مزودة بسلم.
تم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية  وقام بدفع عدد (3) سيارة إطفاء  منهم عدد (2)سيارة مزودة بسلم.
تم تعبئة عدد (3) ونش عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى.

حتى الان تم إحتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد.

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