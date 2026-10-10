مواعيد مباريات اليوم السبت 10– 10– 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية، وسط ترقب جماهيري للمواجهات المرتقبة في الدوريات الأوروبية، التي تشهد منافسة قوية بين الأندية لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتصدر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير في مواجهة مرتقبة، إلى جانب عدد من اللقاءات القوية، أبرزها آرسنال أمام ليدز يونايتد، وتشيلسي ضد بورنموث.

كما يشهد الدوري الإسباني مواجهات مهمة، أبرزها لقاء برشلونة أمام خيتافي، ومباراة ريال مدريد ضد فياريال، بينما تتجه الأنظار في الدوري التركي إلى مواجهة طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، أمام سامسون سبور



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إبسويتش تاون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سندرلاند X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد X توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

برشلونة X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



جنتشلربيرليجي X آميد سبورتيف – الساعة 1:30 ظهرا

ألانيا سبور X إيرزوروم سبور – الساعة 4 عصرا

سامسون سبور X طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1



ريزة سبور X فنربخشة – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 7