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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدم بقى ميراث.. مزارع يشرع في إنهاء حياة نجل شقيقه بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب عامل زراعي في نهاية العقد الثاني من العُمر، برش خرطوش بالذراع الأيمن، على يدي شقيق والده، حيث تعدى عليه بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها إصابة عامل زراعي برش خرطوش بالذراع الأيمن.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة وصول المدعو "سالم ح.ن.س- 18 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز- مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال المُصاب اتهم شقيق والده المدعو "احمد ن.س.ا- 60 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الميراث القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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