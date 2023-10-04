عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إنه تم الانتهاء من ملف المناطق غير الآمنة الذي يمثل 1% من العمران في مصر بنحو 357 منطقة بـ 246 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن التوجه في البداية كان صرف تعويضات للأهالي أو نقل الأهالي لمناطق بعيدة ليس بها خدمات مما يدفع المواطنين لإقامة عشوائيات مرة أخرى.

وتابع المهندس إيهاب حنفي، أن الأسمرات حاليًا أصبحت مجتمع منتج ولها دور فعال في النواحي الاقتصادية وتصدر منتجاتها لأربع دول منهم السعودية وأمريكا وإسبانيا.
 

المهندس إيهاب حنفي صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية ملف الغير آمن النواحي الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

ترشيحاتنا

هل سجود السهو واجب في صلاة النوافل.. اعرف الموقف الشرعي

أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

أموال بالملايين.. قرار عاجل في معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ