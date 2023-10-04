متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إنه تم الانتهاء من ملف المناطق غير الآمنة الذي يمثل 1% من العمران في مصر بنحو 357 منطقة بـ 246 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن التوجه في البداية كان صرف تعويضات للأهالي أو نقل الأهالي لمناطق بعيدة ليس بها خدمات مما يدفع المواطنين لإقامة عشوائيات مرة أخرى.

وتابع المهندس إيهاب حنفي، أن الأسمرات حاليًا أصبحت مجتمع منتج ولها دور فعال في النواحي الاقتصادية وتصدر منتجاتها لأربع دول منهم السعودية وأمريكا وإسبانيا.

