وكيل محمد شريف يعلن بندًا يمنع لاعب الأهلي السابق من الانضمام للزمالك

أكد سيد مصطفى، وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، أن النادي الأهلي وضع بندا في عقد اللاعب مع الفريق السعودي، يحق له ضم اللاعب عن أي ناد آخر.

وقال سيد مصطفى، في تصريحات لبرنامج “كورة في الـ 90”، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر “راديو 9090”: “البند الموجود في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي يمنح الأهلي أولوية في ضم اللاعب”.

رغبة محمد شريف حاسمة

وأضاف وكيل محمد شريف: “في حال تساوي عرضين لضم شريف؛ ستكون رغبة اللاعب هي الحاسمة، ولكن أي عرض يتم عرضه على اللاعب، يتم سؤال النادي الأهلي بشأن حاجته للاعب قبل رحيله عن الخليج السعودي”.

جاء ذلك، بعد أن ترددت أنباء حول تفاوض الزمالك مع اللاعب محمد شريف، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.