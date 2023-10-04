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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 826 إعلانا مخالفا وغير مرخص بالشرقية خلال سبتمبر

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٢٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣م بواقع عدد (٦٥) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٢٤) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٧٠) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٢١) إعلان بمدينة القنايات وعدد (٣٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد (٢٦)إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد(٧) إعلانات بمدينة القرين وعدد (٢٩) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد (٦٤) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (١٢٧) إعلان بحى أول الزقازيق (١٠١ ) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٢٤) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد ( ٢٧) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد ( ٣٢) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد (٣٠) إعلان بمركز و مدينة أبو حماد و عدد (٣٤) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق وعدد (٥) إعلانات بمركز و مدينة منشأة أبو عمر وعدد (١٠)إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر وعدد (١٠٠) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

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أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات

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