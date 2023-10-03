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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. مسيرات تأييد للرئيس السيسي أمام مكاتب الشهر العقاري

مواطنو الشرقية
مواطنو الشرقية

واصل أعضاء حزب مستقبل وطن الشرقية احتشادهم  امام مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز المحافظة لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مؤكدين علي استمرار الأمن والأستقرار والأمان، الذي نعمت به البلاد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في مقدمة الصفوف اليوم عدد كبير من شباب المحامين، الذين عبروا عن قناعتهم التي ترسخت عقب كلمة الرئيس وإعلانه الترشح في ختام فاعليات مؤتمر حكاية وطن.

اكد الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن أعضاء وكوادر الحزب يواصلون تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري، ويحثون المواطنين، علي المشاركة الفعالة، كما أشار الرئيس في كلمته أمس، التي اثلجت قلوب الملايين بعد تلبيته رغبة الشعب المصري الواعي بخوضه لانتخابات الرياسة 2024.

بالآلاف.. احتشاد أهالي الشرقية أمام مكاتب الشهر العقارى لدعم السيسي

واضاف د.سليم انه شهدت جميع مراكز ومدن وقري المحافظة استمرار احتشاد المواطنين في مسيرات تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة واستخرج التوكيلات بالشهر العقاري في سهولة ويسر، مؤكدا مواصلة الدعم لحملة تأييد الرئيس السيسي بمحافظة الشرقية.

يذكر انه شهدت محافظة الشرقية انطلاق مسيرات تأييد للرئيس السيسي شارك فيها رجال الدين الإسلامى والمسيحى والشباب والفتيات والأطفال الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس لإرسال رسالة للعالم ان الشعب المصرى يقف خلف قائده ويدعمه قلبا وقالبا وانه لا جدوى للمؤمرات التى تحاك للنيل من امن واستقرار الوطن.

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أعضاء حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

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