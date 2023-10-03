بالآلاف.. احتشاد أهالي الشرقية أمام مكاتب الشهر العقارى لدعم السيسي

واصل أبناء محافظة الشرقية احتشادهم امام مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز المحافظة لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مصطفين فى طوابير طويلة مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس لرد الجميل له والأغانى الوطنية التى تعكس انتمائهم لوطنهم وسعادتهم بالأمن والأستقرار الذي تنعم به البلاد فى عهد الرئيس السيسي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس واللافتات المؤيدة له.

أكد الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن الشرقية عضو مجلس الشيوخ ان ابناء الحزب جميعاً علي قلب رجل واحد دعماً للرئيس السيسي وخاصة انه لابديل عن الرئيس السيسي لرئاسة مصر لأنه أنقذ البلاد وكاد أن يفقد حياته لانحيازة لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ولاستكمال ملحمة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة التى تمثل اعجازا وليس انجازا مثل مشروع العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة وشبكة الطرق العنكبوتية بالإضافة إلى مبادرتى حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية أن مؤيدو الرئيس السيسي أكدوا أن دعمهم له لا يأت من فراغ لانجازاته التى تتحدث عن نفسها فى مختلف ربوع مصر حيث استطاع دحر الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الارهاب والقضاء على مخاطرة واستعاد الأمن والأمان ولذلك فهو أقدر على قيادة دفة الوطن خلال المرحلة المقبلة .

وشهدت محافظة الشرقية انطلاق مسيرات تأييد للرئيس السيسي شارك فيها رجال الدين الإسلامى والمسيحى والشباب والفتيات والأطفال الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس لإرسال رسالة للعالم ان الشعب المصرى يقف خلف قائده ويدعمه قلبا وقالبا وانه لا جدوى للمؤمرات التى تحاك للنيل من امن واستقرار الوطن.

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