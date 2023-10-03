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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منظومة الشكاوي الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 60 تظلم بمعدل إنجاز 92%

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية ، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 ، مؤكداً حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصُل دائم وفعّال لتلقى الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، والعمل على حلها، فضلًا عن تحقيق أنسب استجابات ممكِنة طبقًا لطبيعة كل منها، بالتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية.

 

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (65) شكوى خلال شهر سبتمبر الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد(60) شكوى بمعدل إنجاز92%.

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من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ، و فاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.arو يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

وفى سياق متصل أوضح مدير البوابة الإلكترونية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1995)شكوى واستغاثة خلال شهر سبتمبر الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الاستجابة لـ (1950) شكوى بنسبة (97%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجار استكمال مراجعة وفحص (45) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

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