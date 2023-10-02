استمرار أعمال تطعيم طلبة مدارس الشرقية ضد الالتهاب السحائي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، سير انتظام أعمال الفرق الطبية المخصصة لتطعيم طلاب المدارس بالصفوف الأولى ضد مرض الإلتهاب السحائي، وطلاب الصفي الثاني والرابع الإبتدائي بالتطعيم الثنائي والذي يأتي تزامناً مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد على وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتباع سياسات مكافحة العدوى أثناء التطعيم بالمدارس.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة بكافة مدارس المحافظة، ، والتأكد من التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية للطلبة والمعلمين ، والحفاظ على التباعد وترك المسافات بين كل طالب وآخر ، لمواجهة أي أمراض معدية.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة ، أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٢١٦٥٤ طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم ١٨٠٠٣٩ طالب بمدارس الحضر وعدد ٣٤١٦١٥ طالب بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم ٣٧٥٧٢٠ طالب بالتطعيم الثنائي للصفي الثاني والرابع الابتدائي، منهم ٩٨٢٢٠ طالب بمدارس الحضر وعدد ٢٧٧٥٠٠ طالب بمدارس الريف وذلك داخل 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.