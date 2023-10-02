تنظيم احتفالية لدعم 1567 أسرة من أبناء الشرقية

اكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى تنظيم احتفالية بمركز أولاد صقر لدعم عدد (1567)أ سرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إنه تضمن الحفل عرض نماذج ناجحة لعدد (65)مستفيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك ومشاريع متناهية الصغر، بالإضافة إلى توزيع (3) ألاف كيلو لحوم، وعدد (2) أكشاك، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة.

جاء ذلك بحضور مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، واللواء وائل شوقى، مستشار المؤسسة للعلاقات الخارجية والداخلية، والعقيد احمد المهدى، مدير مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وسعيد الموافق، المنسق العام بحياة كريمة بالشرقية، وإبراهيم جاد، نائب رئيس مجلس مدينة أولاد صقر، وعبد العال الحسينى، مدير ادارة التضامن باولاد صقر، وعدد من اعضاء البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

واكد عبد العال الحسينى، مدير إدارة التضامن باولاد صقر، أنه تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، تم تنظيم الاحتفالية لدعم 1567 أسرة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالعمل المجتمعي ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ منه.

وأشاد بالدور البارز لجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.