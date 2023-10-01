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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في الشرقية

صدى البلد

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي التي تكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عامر كمال أبو حلاوة، اليوم الأحد، بقيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة أولاد صقر وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار مياه الشرب وكذلك خطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، الذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها؛ مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تعريف المواطنين بالعقوبة القانونية لتركيب الوصلات المخالفة وما ينتج عنها من خسائر فادحة، وكذلك توضيح جهود الشركة لتوصيل كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات والتعريف بالتكلفة الفعلية للمياه والدعم المقدم من الدوله للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مطالبا المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية، أو الموقع الرسمي، أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب بالشرقية.
 

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