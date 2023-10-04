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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية أطول عمرًا ومعالج كوالكوم.. جوجل تطلق ساعتها Pixel Watch 2 رسميًا

Google Pixel Watch
Google Pixel Watch 2

أطلقت  جوجل  الجيل الثاني من ساعاتها الذكية طراز Google Pixel Watch 2 الجديدة مع مجموعة من الترقيات عن الجيل الأول موديلات 2022.

 تبدو الساعة الذكية الجديدة "جوجل  بيكسل ووتش 2" مشابهة من حيث لغة التصميم للجيل الأول ومع ذلك نظام التشغيل Wear OS 4 الجديد يوفر ترقيات أساسية تميزها عن السابقة.

تم إطلاق ساعة Pixel Watch الأصلية باستخدام معالج Exynos 9110 القديم. وبينما حافظت معالجات الـ 10 نانومتر على واجهة المستخدم سريعة بما فيه الكفاية، إلا أنها لم تكن فعالة تمامًا. تستبدلها جوجل في الجيل الثاني بمعالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon W5+ Gen 1، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام الكافية جدا بالنسبة للساعة.

Google Pixel Watch 2

من المفترض أن تكون شريحة الـ 4 نانومتر جيدة بما يكفي لإطالة عمر البطارية اتي تأتي بسعة 306 مللي أمبير في الساعة (زيادة طفيفة من 294 مللي أمبير في الساعة). تعد Google بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة حتى مع تمكين ميزة التشغيل الدائم Always On Display.

تلتزم Google بقرار إتاحة حجم واحد فقط للجيل الثاني من ساعاتها وهو حجم صغير يبلغ 41 ملم، مع شاشة OLED دائرية مقاس 1.2 بوصة بدقة 384 × 384 بكسل - وهي نسخة أقل من 450 × 450 للساعة الأصلية، مع وجود ساعة جديدة تماما.

مثل سابقتها، تم تجهيز Pixel Watch 2 بمستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم. ستقوم الساعة أيضًا بتتبع مستويات التوتر مع إعطاء تقرير مفصل عن مراحل النوم وجودته، ومع ذلك، لم تقدم Google حتى الآن ميزة قياسات الـ ECG، أو تخطيط كهربائية القلب، على عكس المنافسين مثل Apple وSamsung.

تم تصنيف الساعة مرة أخرى بـ 5ATM/IP68، لذا فهي مقاومة للغبار ومناسبة للسباحة في حمامات السباحة، كما أنها مزودة بميزة UWB النطاق فائق العرض، والتي من المفترض أن تسمح للساعة بتتبع الأجهزة الأخرى التي تدعم UWB (والساعة نفسها ليتم تتبعها) بشكل أكثر دقة من البلوتوث ومع إشارة الاتجاه للتشغيل.

 لم تطلق Google علامات التتبع الخاصة بها حتى الآن، ولكنها تعمل على إنشاء شبكة Find My Device الأصلية لنظام الأندرويد.

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تتميز الساعة بواجهة زجاجية بسيطة وعصرية وأنيقة وهي قابلة للتخصيص من خلال تبديل أحزمة المعصم، وهناك عدة أنواع من الأحزمة، نجد السوار المناسب للأنشطة الرياضية الذي يمتاز بالمتانة و وتبلغ تكلفتها 50 دولارًا. ثم هناك الحزام المنسوج مقابل 60 دولارًا وسوارًا من الفولاذ أيضًا.

 ستكون ساعة جوجل  Google Pixel Watch 2 قريبًا بسعر يبدأ من 350 دولارًا لطراز البلوتوث (نفس سعر الساعة الأصلية). سيكون هناك خيار LTE أيضًا مقابل 400 دولار.

كوالكوم Pixel Watch 2 Google جوجل Google Pixel Watch 2

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