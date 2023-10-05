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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجموعة من المستشعرات الذكية.. اعرف مميزات ساعة جوجل Pixel Watch 2

Google Pixel Watch
Google Pixel Watch 2

أقامت شركة جوجل الحدث السنوي لها بعنوان "Made by Google"، وكشفت من خلاله عن الجيل التالي من هواتف Pixel الذكية والجيل الثاني من ساعتها الذكية.

وطرحت الشركة Pixel Watch 2 كخليفة لطراز موديل 2022، وهي تأتي بتصميم مشابه جدا للطراز الأقدم ولكن بعدة ترقيات داخلية، سواء في السوفت وير أو في المعالج، والجدير بالذكر أن الساعة الذكية من الجيل الثاني ستكون متوفرة في عدد أسواق أكثر مقارنة بالجيل الأول 

ونقدم إليك المزيد من التفاصيل الفنية  لـ Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch 2

مواصفات Google Pixel Watch 2

تحتفظ Google Pixel Watch 2 بنفس تصميم سابقتها. مع القرض الدائري المميز مع تاج دوار وزر حقيقي وفتحة الميكروفون على الجانب الأيمن، ولكن الاختلاف الملحوظ في لجيل الأحدث يتميز جسم الألومنيوم خفيف الوزن مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ. 

الساعة الذكية حاصلة على تصنيف IP68 ومقاومة الغبار والماء حتى عمق 50 مترًا. وتأتي جوجل بيكسل ووتش 2 مع شاشة AMOLED منحنية الحواف بقياس 1.6 بوصة بدقة 384 × 384 بكسل ووضع العرض الدائم.

فيما يتعلق بالصحة، تحتفظ ساعة Pixel Watch 2 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر تشبع الأكسوجين في الدم  SpO2 ومتتبع النوم من سابقتها، مع تحديث مستشعر معدل ضربات القلب ليكون بدلا من مسار واحد عدة مسارات للحصول على نتائج تتبع أكثر دقة. 

الساعة الذكية قادرة أيضًا على اكتشاف الرجفان الأذيني من تطبيق ECG لاكتشاف إيقاع ضربات القلب الغير منتظمة من تطبيق Fitbit. يتميز الجهاز القابل للارتداء بمستشعر cEDA (نشاط الجلد الكهربائي) للكشف بدقة عن علامات التوتر وتقديم جلسات تنفس موجهة، مع مستشعر درجة الحرارة القادر على قياس درجة حرارة جلد المستخدم وقتما يريد.

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 تدعم Pixel Watch 2 الأوضاع الرياضية المختلفة بالإضافة إلى دعم الاكتشاف التلقائي، وهي أيضا مدمجة بعدد من خصائص الراحة حيث تمتع ساعة Pixel Watch 2 بميزات أمان محسنة، منها اكتشاف حوادث السيارات واكتشاف السقوط الذي سيساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا في حالة عدم الاستجابة.

 ستقوم الساعة الذكية أيضًا بتخزين المعلومات الطبية المهمة للمستخدم على متن الطائرة مثل فصيلة الدم والحالة الصحية والأدوية حتى تتمكن خدمات الطوارئ من تقديم المساعدة اللازمة والدقيقة. 

مدمج في ساعة جوجل بيكسل ووتش 2 مؤقت تسجيل وصول يرسل تنبيهات إلى جهات اتصال الطوارئ إذا لم يستجب المستخدم بعد عدة تنبيهات، بالإضافة إلى ذلك، سترسل الساعة تلقائيا في حالات الطوارئ الموقع الجغرافي  في الوقت الفعلي ومستوى شحن البطارية إلى جهات الاتصال المختارة إذا ساءت الأمور.

ستكون ساعة Pixel Watch 2 موفرة في عمر بطارية وتصل في عملها لـ 24 ساعة بشحنة واحدة ويقال إنه يتم شحنه بالكامل خلال 80 دقيقة فقط، يمكن توصيل الساعة الذكية بأجهزة أخرى بسرعة باستخدام Fast Pair.

 يمكن للمستخدمين التحكم في تشغيل الموسيقى ومصراع الكاميرا والأجهزة المنزلية الذكية مباشرة من المعصم. تأتي الساعة الذكية أيضًا مع تطبيقات Google المدمجة للحصول على وظائف ذكية.

سعر جوجل Pixel Watch 2

يتم تقديم Pixel Watch 2 في أساور منسوجة ورياضية وجلدية. تبدأ الساعة الذكية بسعر 349 دولارًا لإصدار WiFi بينما يكلف خيار LTE إضافة 50 دولارًا (399 دولارًا) أكثر. يحصل المستخدمون على ستة أشهر من Fitbit Premium. الأمر متروك للطلبات المسبقة بدءًا من اليوم مع بدء المبيعات الأسبوع المقبل. يعتمد السعر والتوافر على منطقة السوق.

المستشعرات الذكية جوجل Pixel Watch 2 Made by Google

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