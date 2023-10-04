حوار خاص .. أحمد موسى: اللواء محمود طلحة يكشف دور أشرف مروان الحقيقي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حوار مهم مع اللواء محمود طلحة مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عقب انتهاء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد ومرور 50 عاما عليه.

أحمد موسى يتحدث مع اللواء محمود طلحة

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن اللواء محمود طلحة يقدم معلومات مميزة من خلال هذا الحوار، بمعلومات دقيقة ومهمة للغاية بشأن حرب أكتوبر، حول كيف كانت تنظر إسرائيل وأمريكا قبل الحرب، ورؤيتهم لمصر بعد الحرب، وتحقيق معجزة للجيش المصري في الحرب.

وتابع أحمد موسى، أن اللواء محمود طلحة تحدث عن لجنة أجرانات والتحقيق مع قادة الجيش الإسرائيلي والضربة القوية التي تعرضت لها إسرائيل، ودور أشرف مروان الحقيقي بالتفاصيل الكاملة.

واستكمل، أن اللواء محمود طلحة يتحدث عن زراعة أشرف مروان وسط إسرائيل ليكون مصدر ثقة لإسرائيل، وسبب سفره قبل الحرب بساعات ولقائه مع رئيس الموساد يوم الخامس من أكتوبر، مع عرض وثائق إسرائيلية.