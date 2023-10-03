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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي للمواطنين: محدش يشتري سلع دلوقتي انتظروا الأسبوع المقبل

أحمد موسي
أحمد موسي

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى عن أن السلع الـ 9 الأساسية التي حددها مجلس الوزراء اليوم، سيكون لها سعر بحد أقصى لن تزيد عنه في المحال التجارية أو المنافذ، موضحًا أن الرئيس السيسي عينه على المواطن ويريد تخفيف الأعباء عنه، والأسبوع القادم سيكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع.

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وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق في الدكتور مصطفى مدبولي، معقبًا: «الدكتور مصطفى رجل عملي وبتاع شغل».

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء: «مفيش ارتفاع أسعار بداية من الأسبوع الجاي، والسلع ستكون متوفرة في كافة المنافذ بجميع المحافظات وليس من المنافذ فقط، والبنك المركزي وفر المكون الدولاري للإفراج عن المستلزمات والسلع في الموانئ».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأن السلع الغذائية وضبط الأسعار هدفه المواطن، مؤكدًا أن الحكومة لديها ما يكفى من مراقبة الأسواق لمعرفة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

 

خفض أسعار السلع الأساسية

 

ووجه أحمد موسى، التحية إلى الرئيس السيسي ومجلس الوزراء والبنك المركزي والمسئولين والتجار وخفض أسعار السلع الأساسية، ورغبتهم في التخفيف عن كاهل المواطن.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه بدءًا من الأسبوع المقبل لن يكون هناك ارتفاع أسعار السلع الغذائية، موجهًا نصحية إلى المواطن بعدم الشراء الآن والانتظار إلى الأسبوع المقبل وشرائها بسعر مخفض.  

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