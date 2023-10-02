معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة في حلقة يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "اللواء أركان حرب محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق سيكون ضيف البرنامج يوم الأربعاء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اللواء محمود طلحة سيرشح ما أطلق عليه المعلومات القاتلة، وهتسمعوا شرح مفصل ومعلومات هامة جدا عن حرب أكتوبر وأشرف مروان".

وأشار: "اللواء محمود طلحة سيكشف عن دور أشرف مروان بالضبط، وذلك من وثائق إسرائيلية"، مؤكدا: "كلام في منتهى الأهمبية عن أشرف مروان".

