تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من التشكيك في مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الفترة المقبلة مهمة جدا، الرئيس عنده كل المعلومات والتقارير عن البلد واللي حصل فيها، لازم نركز في اللي جاي، الرئيس كمان شوية هيقول كلمة مهمة".

لازم نستعد لللى جاي



وأضاف: "لازم نستعد لللى جاي، هيصدروا كل حاجة ويشككوا في كل حاجة"، لافتا: "النهاردة بيعود شعب مصر في شوارع المحروسة، الناس بتقولى امبارح هو انت عارف منين، أنا بقول معلومة من بدري وهو ده دوري".

وأشار: "شعب مصر النهاردة في الشوارع، ما في حتة في مصر إلا وفيها جموع غفيرة لدعم الرئيس السيسي، وزخم ثورة 30 يونيو موجود حاليا في شوارع مصر".

ووجه التحية للجيش المصري، قائلا: "كل التحية للجيش المصري، والتهنئة بنصر أكتوبر، الجيش اللى قدر يستعيد الأرض، الناس في انتظار الرئيس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهناك دعم وتأييد كبير للرئيس".

