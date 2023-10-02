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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من التشكيك في مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

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أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

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أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الفترة المقبلة مهمة جدا، الرئيس عنده كل المعلومات والتقارير عن البلد واللي حصل فيها، لازم نركز في اللي جاي، الرئيس كمان شوية هيقول كلمة مهمة".

 

لازم نستعد لللى جاي


وأضاف: "لازم نستعد لللى جاي، هيصدروا كل حاجة ويشككوا في كل حاجة"، لافتا: "النهاردة بيعود شعب مصر في شوارع المحروسة، الناس بتقولى امبارح هو انت عارف منين، أنا بقول معلومة من بدري وهو ده دوري".

 

وأشار: "شعب مصر النهاردة في الشوارع، ما في حتة في مصر إلا وفيها جموع غفيرة لدعم الرئيس السيسي، وزخم ثورة 30 يونيو موجود حاليا في شوارع مصر".

 

ووجه التحية للجيش المصري، قائلا: "كل التحية للجيش المصري، والتهنئة بنصر أكتوبر، الجيش اللى قدر يستعيد الأرض، الناس في انتظار الرئيس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهناك دعم وتأييد كبير للرئيس".
 

أحمد موسى الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري الشوارع والميادين ثورة 30 يونيو دعم الرئيس السيسي

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