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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

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أحمد موسى عن احتفالات المصريين في الميادين: الشعب يدعم الرئيس السيسي.. فيديو

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أحمد موسى: الرئيس السيسي سيلقي كلمة مهمة بعد قليل.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب المصري في كل ميادين مصر .. كأنه 30 يونيو".

 

وأضاف  الإعلامي أحمد موسى،: "ميدان الجلاء مليان بالناس لدعم الرئيس السيسي.. في كل ميادين مصر الجميع يحتشد لدعم الرئيس السيسي".

 

وأشار  الإعلامي أحمد موسى،: "جميع محافظات مصر تشهد احتفالات ومسيرات لتأييد دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى التحالف الوطني احتفالات المصريين ترشح الرئيس السيسي جميع محافظات مصر

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أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

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