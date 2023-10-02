أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب المصري في كل ميادين مصر .. كأنه 30 يونيو".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "ميدان الجلاء مليان بالناس لدعم الرئيس السيسي.. في كل ميادين مصر الجميع يحتشد لدعم الرئيس السيسي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "جميع محافظات مصر تشهد احتفالات ومسيرات لتأييد دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة".