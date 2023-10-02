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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن احتفالات المصريين في الميادين: الشعب يدعم الرئيس السيسي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا: “ شعب مصر عظيم وبيدعم الرئيس السيسي”.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اليوم كانه يوم 30 يونيو، لأن ميدان الجلاء مليان بالناس لدعم الرئيس السيسي"، لافتا: "في كل ميادين مصر الجميع يحتشد لدعم الرئيس السيسي".

 


وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "احتشاد الشعب المصري في الميادين لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".

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