أحمد موسى عن احتفالات المصريين في الميادين: الشعب يدعم الرئيس السيسي.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا: “ شعب مصر عظيم وبيدعم الرئيس السيسي”.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "اليوم كانه يوم 30 يونيو، لأن ميدان الجلاء مليان بالناس لدعم الرئيس السيسي"، لافتا: "في كل ميادين مصر الجميع يحتشد لدعم الرئيس السيسي".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "احتشاد الشعب المصري في الميادين لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".