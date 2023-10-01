أحمد موسى: جماعة الإخوان ارتكبت جرائم إرهابية والشعب لن يسمح بعودتها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بارتكاب جرائم قتل ضد المصريين وساهمت في تدمير الاقتصاد الوطني خلال فترة حكمها السابقة، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص يسعون إلى إعادة إشعال الفوضى في مصر.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين والتفجيرات وقتل السائقين في المناطق المختلفة، كانت مشهدًا مروعًا.

وأشار إلى أن النساء المصريات تعرضن للضرب من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأن مواطنين آخرين تم سحلهم على أبواب الاتحادية خلال فترة حكم محمد مرسي، الذي وصفه بأنه "مجرم مخبر".

وأوضح موسى أن الإخوان الإرهابيين يسعون إلى التظاهر بأنهم مصالحين ويسعون للمصالحة، ولكنه شدد على أن هذا غير صحيح، وأن هذه الجماعة تمثل خطرًا على الدين والأمن الوطني.

وأختتم موسى بالتأكيد على أهمية الأمن والاستقرار لأي دولة، وأن مسؤولية الشعب المصري هي الحفاظ على هذا الأمن ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد.