أحمد موسى: آلاف المعلمين أعلنوا تأييد السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آلاف المعلمين شاركوا في مؤتمر حاشد في نقابة المعلمين لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "آلاف المعلمين توافدوا على نقابتهم لدعم الرئيس السيسي".

وأردف أحمد موسى: "المعلمين أتوا من كل المحافظات لمقر نقابتهم لدعم الرئيس السيسي ".

وأكمل: "لم يكن هناك موضع لقدم في مؤتمر نقابة المعلمين لدعم الرئيس السيسي"، مضيفا:" كل التحية للمعلمين".

وتابع أحمد موسى: "الرئيس السيسي يستحق هذا الدعم الهائل من المعلمين من كافة انحاء الجمهورية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لرصد فعاليات مؤتمر نقابة المعلمين لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.