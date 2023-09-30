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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يتحدث بقلب جامد|أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة مش الكرسي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علّق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي تحدّث مع الشعب المصري بوضوح شديد".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"لو الرئيس خايف على منصب رئيس الجمهورية لا يمكن يصرح بأي كلمة صرح بها خلال مؤتمر حكاية وطن".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "الرئيس يتحدث بقلب جامد جدًا ومش بيعمل دعايا انتخابية والرئيس تحدث عن مشاكل الدولة والرئيس خايف على الدولة مش الكرسي".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي تحدث بكل وضوح عن المشاكل التي تواجه قطاع البترول والطاقة والغاز والكهرباء".

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