السيسي: بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا ‏لو أنتجنا السولار والبنزين الخاص بنا؛ سيكون أقل من السوق العالمي، وسنوفر 3 أو 4 جنيهات تقريبا.

‏وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: “أن البنية الأساسية للتكرير والمصافي الخاصة بنا كانت متهالكة، وقمنا بالتطوير فيها؛ لتقليل تكلفة الدولار، والبرنامج كان كبيرا جدا، والتكلفة كبيرة، والسؤال هنا: من أين سنأتي بهذه الأموال؟”.

وأكد أن هذه الحقائق كانوا يخفونها في السابق على المصريين، لكن أنا بقول للناس كل شيء؛ لأن الناس واعية جدا، ودي بلدهم".

‏وأضاف: "أهل الشر عايزين يخربوا البلد، وكل جزء بيستهدفوه؛ سيؤثر على مصر، وسيؤدي لكارثة كبيرة، ليس لعام أواثنين، لكن سيؤدي لكارثة لحوالي 40 أو 50 عاما"، مؤكدا: منذ 10 سنوات نعالج خللا حدث في عام 2011.