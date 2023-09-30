معملش دعاية انتخابية.. أحمد موسى: السيسي تحدث مع الشعب بمنتهى الصدق

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي أكد ضرورة الصبر والتحمل والعمل باستمرار".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي قلبه جامد جدا ويتحدث مع الشعب بمنتهى الشفافية والصدق ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ممكن نتحمل قطع الكهرباء ساعة في اليوم من أجل مصلحة بلدنا "، مضيفا:" الرئيس أكد ضرورة التكاتف بين الجميع لعبور أي أزمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أسهل حاجة على الرئيس السيسي يطلع بكلام لطيف خاصة مع قرب الانتخابات لكن الرئيس السيسي معملش دعاية انتخابية، والرئيس حكى حكاية مصر منذ 2011 وحتى الآن ".