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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: توقف أعمال الاستكشافات البترولية يؤثر على قطاع الكهرباء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن آبار البترول والغاز يجب أن نتعامل معها على أنها إنتاج ناضب، ويجب أن تستمر الاستكشافات، لأنها لو توقفت سيتراجع الإنتاج بشكل كبير، وهذا الأمر في كل الدول وليس في مصر فقط، متابعا: "من بين 100 استكشاف لآبار جديدة ينجح من 20 لـ 30% منها فقط".

وأضاف، خلال حديثه في جلسة مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لو توقف أعمال الاستكشاف سيكون هذا له تأثير كبير على قطاع الكهرباء أيضًا، لأن المحطات تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وتابع: "الشركات تعمل في أي بلد مستقر وآمن، ولو حدث غير ذلك، على ما تستعيد الثقة تاني، وتطمئن الشركات ترجع تشتغل تاني الدنيا هيحصل مشكلة، لأن الناس عاوزة بترول وغاز وكهرباء".

 

وأردف الرئيس السيسي: "مش هيعرفوا نتيجة الاستقرار وأهميته إلا لو توقف إنتاج الغاز وتراجع واضطرينا نشتري".

السيسى: "خصصنا 30 مليون متر لرجال الأعمال ونفذوا مشروعات على 10% فقط منها".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية وطن قطاع الكهرباء الكهرباء

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