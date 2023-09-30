السيسي: تجهيز البنية الأساسية لإطلاق التنمية الصناعية هو الأمل لنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نريد الوصول لمرحلة التساوي بين إرادتنا ومصروفاتنا، وجزء كبير من ذلك قطاع الصناعة والاهتمام به بشكل مبكر، وهو كلام صحيح، متابعا: «لكن هل يا ترى الدولة وبنيتها الأساسية كانت جاهزة إنها تعمل ده ولا لا؟ وهل كانت عندنا طاقة كهربائية وغاز طبيعي متاح لتلك المشروعات وقتها؟».

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يجب تجهيز الدولة بالبنية الأساسية لإطلاق تنمية صناعية هي الأمل بالنسبة لنا، متابعا أننا مستعدون لتقديم حوافز أكثر لأنها ستوفر ما يقرب من 25 مليار دولار في الفاتورة الإجمالية للدولة، وإذا تمكنا من جذب القطاع الخاص المصري والأجنبي للعمل سيؤدي ذلك لتخفيض الفاتورة والضغط على الدولار، خاصة وأن الإنفاق بالدولار عبء، لأننا نشتري المشتقات البترولية بالدولار ونبيعها بالجنيه وكذلك المواد الغذائية.