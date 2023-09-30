إنجازات الدولة في 10 سنوات.. الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "حكاية وطن"|شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية وطن"، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان الفيلم التسجيلي بطولة الفنانة ماجدة زكي، والفنان أحمد فؤاد سليم، ويستعرض إنجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن" اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، حسبما عرضت قناة «إكسترا نيوز».

مؤتمر "حكاية وطن"

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدولة.