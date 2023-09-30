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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة أحمد فؤاد سليم وماجدة زكي.. الرئيس يشهد فيلما تسجيليا عن انجازات الدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الر ئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الانجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك في بطولة الفيلم التسجيلي الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي .

انطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

الرد على استفسارات المواطنين في مختلف المجالات السياسية

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

عبد الفتاح السيسي ماجدة زكى أحمد فؤاد سليم الفيلم التسجيلي الانجازات القيادة السياسية الجلسات العامة

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