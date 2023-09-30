مؤتمر حاشد.. المعلمين تدعم الرئيس لاستمرار بناء الجمهورية الجديدة| فيديو وصور

انطلقت فعاليات المؤتمر الحاشد الذي تنظمه نقابة المعلمين المصرية بعنوان: "معلمي مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، وذلك بمقر النقابة الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.
وتوافد آلاف المعلمين على مقر نقابة المهن التعليمية، لحضور مؤتمر "معلمي مصر يؤيدون الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذي تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.
وعرضت نقابة المهن التعليمية، خلال مؤتمرها الحاشد بحضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة، فيديو وثائقيا لإنجازات الرئيس السيسى، خاصة فى مجال التعليم والمعلمين، وجهود نقابة المعلمين لتحسين الخدمات وتقديم امتيازات جديدة للمعلمين وأسرهم.
وكانت نقابة المعلمين ناشدت في بيان سابق لها الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت على مدار السنوات العشر الماضية بفضل حكمة وقيادة السيسي وللحفاظ على مكتسبات الدولة.