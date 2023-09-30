مؤتمر حاشد.. المعلمين تدعم الرئيس لاستمرار بناء الجمهورية الجديدة| فيديو وصور

انطلقت فعاليات المؤتمر الحاشد الذي تنظمه نقابة المعلمين المصرية بعنوان: "معلمي مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، وذلك بمقر النقابة الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وتوافد آلاف المعلمين على مقر نقابة المهن التعليمية، لحضور مؤتمر "معلمي مصر يؤيدون الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذي تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وعرضت نقابة المهن التعليمية، خلال مؤتمرها الحاشد بحضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة، فيديو وثائقيا لإنجازات الرئيس السيسى، خاصة فى مجال التعليم والمعلمين، وجهود نقابة المعلمين لتحسين الخدمات وتقديم امتيازات جديدة للمعلمين وأسرهم.

وكانت نقابة المعلمين ناشدت في بيان سابق لها الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت على مدار السنوات العشر الماضية بفضل حكمة وقيادة السيسي وللحفاظ على مكتسبات الدولة.

264a8cfe-b721-431f-8efa-48136b3d051a

8e4d605a-0b10-40d9-814b-fc0514d3ab6a

5a1f483e-799b-46f1-9328-2c658962167e

dedf2b15-5bc6-4a39-b783-895af1ff3c62

6c209c38-e488-4e29-8520-3cb4202aaa89

b04edbab-71c6-45a2-b759-231a7745e937

ed4248c6-7275-4fe0-96b0-de310200abb9

e4e016b3-1ccb-4f46-8e66-bae42ba7c2d5

adaf17a8-af3b-43da-93c9-8566256051d2

c514335c-c6d7-4eb7-9930-e8b4d5c83a82

7536e26d-3059-4a92-9a77-5b22d2397175

f1d804d6-f5d0-4572-a510-45b5db40ea5d

dc6d5a3c-3b87-4351-bc6c-1abdc9e3e58a

a0f831c6-bc78-4a9b-92d0-61c5b24ed06f

ed1e9278-5d8f-4ec9-9d0e-3da501ea3e8d

3d202efd-e587-4d5a-9f45-1ea2118cf10b

4a17704d-0b47-4a07-a3aa-bde53fd98811

1e319943-3ea3-4765-9992-b115227c9cac

1176d326-cc4c-4e4d-98e4-808ed3004fa4

eb55e06f-a355-4df2-9718-712f0db92951

1cdfc034-2cec-41e9-a49b-7bed204a0c61

2d172f6b-1e3f-4496-850a-ca6b7523f61f

2977da38-bc4f-4be2-88af-dda377b91a84

b44bb5bb-12d5-4963-8980-bba29c7712b0

df6a9e71-7111-4aec-be8b-67f46f037caf

bc069fc8-8b8c-4f13-b1c4-db01e34403de