أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قبل المصريين نزلوا في كافة ربوع الجمهورية لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لترشحه لولاية رئاسية جديدة، لافتا إلى أن الاحتفالات في كافة المناطق، وكذلك للاحتفال بنصر أكتوبر العظيم.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي تحدث بكل شفافية مع المصريين، مؤكدا “هذا الراجل لديه كل الملفات من 2011 لحد النهاردة، كل المعلومات عنده والتقارير من 2011 وما بعد 2011، الراجل أتكلم بكل صدق”.

وقال الإعلامي أحمد موسى، «الفترة المقبلة مهمة جدا، الرئيس عنده كل المعلومات والتقارير عن البلد واللي حصل فيها، لازم نركز في اللي جاي، الرئيس كمان شوية هيقول كلمة مهمة».

وأكد أن الاحتفالات في كافة محافظات مصر، قائلا «الشباب في الاحتفالات حاجة جميلة جدا، إحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر، كمان الفنانين موجودين، عاملين حاجة كويسة وجميلة جدا، وكل التحية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين، والأحزاب السياسية، والنقابات وكل مواطن قرر أن يتواجد لدعم جيشه وتقديم الشكر لها والشكر للرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية».

وأكمل «شعب مصر مع رئيسه وجيشه وكل مؤسسات الدولة، ويوجد أعداد هائلة من المصريين في الشوارع من أجل مطالبة ومناشدة الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية».

