أحمد موسى: الرئيس لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي لديه كل المعلومات والملفات لأنه كان مديرا للمخابرات"، لافتا: "هذا الرجل لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "حديث الرئيس السيسي كان بناءً على ملفات وتقارير لديه".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا: "شعب مصر عظيم وبيدعم الرئيس السيسي".

