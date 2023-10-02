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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي لديه كل المعلومات والملفات لأنه كان مديرا للمخابرات"، لافتا: "هذا الرجل لديه كل الملفات منذ عام 2011 حتى اليوم".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "حديث الرئيس السيسي كان بناءً على ملفات وتقارير لديه".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا: "شعب مصر عظيم وبيدعم الرئيس السيسي".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى حديث الرئيس السيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن برنامج على مسئوليتي كلمة الرئيس السيسي

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