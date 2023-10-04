اللواء محمود طلحة : الحروب امتداد للسياسة لكن بطرق أخرى

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن الحرب قرار سياسي تتخذه الدولة يتصف بالرشد، ورأس الدولة هو الذي يتخذ القرار وتنفذه القوة العسكرية، موضحا أن الحرب ليست أعمال قتال فقط، وإنما سياسة مع قوى الدولة العسكرية، وهذا ما حدث خلال حرب أكتوبر، "السياسة اشتغلت قبل الحرب، وأثناء الحرب وبعد الحرب".

اللواء محمود طلحة يتحدث عن الحروب

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الحروب لا تنهي المعركة بالكامل، إذ أن الحرب هو امتداد للسياسة بطرق أخرى، والحرب في نفس الوقت لابد أن تخلق موقف مناسب القوى السياسية تستغله وتبني عليه، ولا يجوز للتعرض لأي عدوان بشكل مفاجئ وأن يكون الجيش مستعد طوال الوقت.

وتابع مدير كلية القادة والأركان الأسبق، أن هدف الحرب هو فرض الإرادة على الخصم، والحرب لا تبدأ ولا تنتهي في مسرح العمليات، إذ يوجد قوى سياسية واقتصادية وتعليم ومعنويات وقوى عسكرية، وبعد الحرب تعود قوى الدولة بما فيها الإعلام تبني على ما تحقق في الحرب.