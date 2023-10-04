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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

صدى البلد

إذا كنتي من محبي المعجنات والأكلات البسيطة نقدم لكي اليوم  طريقة عمل الكريب  

المكونات

- كوب دقيق
- كوب حليب سائل
-٢ ملعقة سكر
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- رشه ملح

الطريقة

في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .

يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .

تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة) .

يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .

وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ،  و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه (موز أو فراولة) بالهنا والشفا.

 

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