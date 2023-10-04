غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

إذا كنتي من محبي المعجنات والأكلات البسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكريب
المكونات
- كوب دقيق
- كوب حليب سائل
-٢ ملعقة سكر
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- رشه ملح
الطريقة
في وعاء تُخفق جميع المقادير ماعدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .
يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .
تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة) .
يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .
وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ، و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه (موز أو فراولة) بالهنا والشفا.