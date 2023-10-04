بعد تحسّن الطقس| كهرباء القناة تستعيد التيار للقرى السياحية جنوب البحر الأحمر

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء استعادة التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية في مدينتي مرسى علم والقصير جنوب البحر الأحمر باستخدام 25 ماكينة طوارئ مزودة بديزل مختلف الأحمال.

جاء ذلك بعد انقطاع التيار نتيجة سقوط 6 أبراج كهرباء من خط سفاجا القصير بسبب سوء الأحوال الجوية يوم الاثنين الماضي.

وأنشأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء دائرة تغذية بديلة لربط التيار بمدينتي مرسى علم والقصير مساء اليوم، حتى الانتهاء من عمليات إنشاء وصب أبراج كهربائية جديدة بديلة للأبراج التي سقطت. وأوضح مسؤولون في قطاع كهرباء البحر الأحمر أن سرعة الرياح كانت السبب وراء سقوط الأبراج الستة، وقد تم توفير 25 ميجاوات لتأمين التغذية الكهربائية للأماكن الإستراتيجية والهامة والخدمية في مدينة القصير.

وتأكدت الفنادق السياحية في المنطقة من أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل، مما أثر بشكل كبير على النزلاء. وقد وجهوا نداءً لوزير الكهرباء ومحافظ البحر الأحمر للتدخل السريع لإصلاح الأبراج وعودة التيار الكهربائي.