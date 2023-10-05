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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يطعن بحُكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

أرشيفية
أرشيفية

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بحُكم خلُص إليه قاضٍ في نيويورك يفيد بأن ترامب وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات، وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.

وتتهم ليتشا الرئيس السابق و 3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.

وفي 26 سبتمبر، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته.

وقال القاضي إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاجو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب، وملاعب الجولف.

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وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.

وتسعى ليتشا جيمس إلى تغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل.

وتريد المدعية أيضًا منع ترامب وابنيه دونالد الابن، وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمة ترامب من العمل في العقارات التجارية لمدة 5 سنوات.

ويسعى ترامب إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لعام 2024، وحافظ على تقدمه في السباق.

 

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ترامب يطعن بحُكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

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