لن أتعرض للتخويف.. مدعية عام نيويورك ترد على تصريحات ترامب

قالت مدعية عام نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، إن حضور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلي المحكمة ثلاثة أيام هو “حيلة سياسية”.

وقالت جيمس بعد انتقادات ترامب: “لن أتعرض للتخويف.. ترامب لم يعد هنا. انتهى عرض دونالد ترامب. لم يكن هذا أكثر من حيلة سياسية، وموقف لجمع التبرعات”.

ولم يُطلب من ترامب حضور محاكمة الاحتيال المدني التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار ضده وضد أبنائه الأكبر وشركاتهم والمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب، لكنه كان في المحكمة خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وقالت جيمس: “تعليقات ترامب كانت مسيئة، ولا أساس لها من الصحة”، مضيفة أن “القضية رفعت بساطة لأنها كانت قضية شارك فيها أفراد في نمط وممارسة الاحتيال”.

ووصف ترامب جيمس والقاضي آرثر إنجورون والمحاكمة بأنها “فاسدة” عدة مرات. كما اتهم جيمس باستهدافه في “مطاردة الساحرات”.