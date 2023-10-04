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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من خليفة مكارثي؟.. ترامب يرد ويسقط فكرة تعيينه رئيسًا للنواب الأمريكي

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

لم يؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفة لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب السابق، وذلك عندما سئل عن المنصب الشاغر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال "ترامب": "لقد اتصل بي الكثير من الناس بخصوص الأمر.. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد والحزب الجمهوري”.

وأضاف: وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة لحضور اليوم الثالث من محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك: "لدينا بعض الأشخاص الرائعين".

ولم يقل ترامب أي شيء عن الإطاحة بمكارثي الذي تمت إقالته في تصويت تاريخي يوم الثلاثاء، وقال بعد ذلك إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى.

وفي وقت سابق، اقترح بعض الجمهوريين، مثل النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا، أن يصبح ترامب رئيسًا لمجلس النواب.

كما اقترح النائب الأمريكي، تروي نيلس، تعيين ترامب في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وكتب النائب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا أقترح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

لكن ترامب أسقط هذه الفكرة قائلًا "لقد سألني الكثير من الناس عن ذلك. أنا أركز – كما تعلمون أننا نتقدم بفارق 50 نقطة بالنسبة للرئيس.. فتركيزي ينصب بالكامل على ذلك”.

وأضاف "إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال هذه العملية، فسأفعل ذلك. لكن لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم القيام بعمل رائع كرئيس نواب”.

ترامب كيفن مكارثي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي

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