في نهاية اليوم الثالث من محاكمته.. ترامب: ليس لديهم قضية

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، المدعية العامة والقاضي الذي ينظر في قضيته بالفساد.

جاء ذلك في نهاية اليوم الثالث من محاكمة ترامب في قضية الاحتيال المدني، مؤكدًا أنهما ليس لديهما قضية.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مقر محكمة نيويورك للمثول أمامها بتهمة الاحتيال لليوم الثالث على التوالي.

وقال ترامب للصحفيين فور وصوله: “هذه المحكمة شيء مخجل وعار”، نافيا تهم الاحتيال الموجهة إليه.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، قبيل مثوله أمام المحكمة : "مستمرون في هذه اللعبة".

وأمس، وبخ القاضي الأمريكي، آرثر إنجورون، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بعد أن هاجم كاتبه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء ومنع الأطراف من الإدلاء بأي تعليقات مستقبلية حول موظفيه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب: “هذا الصباح، نشر أحد المدعى عليهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا مهينًا وغير صحيح ويحدد هويته الشخصية عن أحد أعضاء فريقي. على الرغم من أنني أمرت منذ ذلك الحين بحذف المنشور، ويبدو أنه تم حذفه، فقد تم إرساله أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى ملايين المستلمين الآخرين”.

وأضاف أن “الاعتداءات الشخصية لأي عضو في طاقم المحكمة غير مقبولة وغير لائقة ولن أتسامح معها”.