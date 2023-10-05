وسيم السيسي يكشف معنى مفهوم المساحات الصامتة في المخ

تحدث وسيم السيسي عالم المصريات، عن مفهوم المساحات الصامتة في المخ، قائلا: هناك مساحات معينة في المخ، يطلق عليها المساحات الصامتة، متابعا:" بنقول عليها كدا لأننا مانعرفش المساحات دي وظيفتها إي".

وأضاف "وسيم السيسي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن تلك المساحات الصامتة تنشط لدى البعض، خاصة الذين يمتلكون مهارات خارقة، مثل التخاطر و الجلاء البصري ومعرفة وتوقع الأشياء قبل حدوثها، ومعرفة الأشياء بعد حدوثها.

واسترسل: المساحات الصامتة تتحول لدى بعض البشر، وتكسبهم قدرات وحواس خارقة، متابعا: الطاقة والحواس الخارقة من الممكن أن يستغلها البعض بطريقة سلبية.