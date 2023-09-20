هيباتيا.. وسيم السيسي: ملفات كثيرة مسكوت عنها في التاريخ

أكد وسيم السيسي، عالم المصريات، أنه هناك ملفات مسكوت عنها في التاريخ ولا يتحدث عنها احد مطلقا على مدار سنوات طويلة رغم تأريخها.

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لم يتحدث الكثيرين عن قصة العالمة المصرية هيباتيا التي توفت عن عمر يناهر 45 عاما وكانت من موالدي 370 ميلاديا".

وتابع وسيم السيسي:" هيباتيا كانت فيلسوفة وعالمة رياضيات وكان والدها أستاذ رياضيات بجامعة الإسكندرية، وهذه السيدة كانت صاحبة جمال أسطوري ".

وأكمل وسيم السيسي:" رغم جمال وفلسفة هيباتيا كانت متواضعة "، مضيفا:" وفي إحدى الليالي خرج على هيباتيا مجموعة من الرهبان وأدخلوها كنيسة بالإسكندرية وقتلوها وأشعلوا النار بها".

ولفت وسيم السيسي:" تم قتل هيباتيا لأنها لم تعتنق المسيحية في هذا الوقت وكانت تعتنق العقيدة المصرية القديمة ".