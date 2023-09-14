وسيم السيسي: توجد كائنات فضائية تعيش معنا وبالدليل.. فيديو

كشف الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، حقيقة الجثث التي ظهرت لكائنات فضائية بالمكسيك، قائلا “أنا أثق في وجود كائنات فضائية علي سطح الأرض منذ آلاف السنين”.

وتابع وسيم السيسي خلال قناة المحور: “أومن منذ زمن أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، ووكالة الأمن القومي في أمريكا تم رفع دعوى قضائية ضدها بناءً على قانون حق الحصول على المعلومات واعترف رئيس الوكالة بأن لديهم 237 وثيقة عن الأطباق الطائرة”.

وأكمل: “المخابرات الأمريكية أعلنت عن اكتشافها لوجود كائنات فضائية، وقامت دائرة المعلومات الأمريكية بالكشف عن أدلة مادية تدعم وجود كائنات فضائية”.