وسيم السيسي: الهوية هي حب الوطن والانتماء له.. فيديو

تحدث الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات عن فكرة الهوية المصرية والفرق بين الهوية في الماضي والحاضر.

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الهوية هي حب الوطن والمكان الذي يعيش فيه الإنسان".

وأضاف وسيم السيسي:" الهوية تحدث بانتماء الوطن للمواطن وانتماء المواطن للوطن ".

وتابع وسيم السيسي:" انتماء المواطن للوطن هو دورنا جميعا في الإعلام والتنوير لمعرفة عظمة الدولة المصرية والإنجازات التي حدثت بها ومن هنا يبدأ تشكيل الهوية".

واكمل وسيم السيسي:" الشيء الوحيد الذي ينفرد به الإنسان هو أنه كائن حي ذو تاريخ".