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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي : الناس كانت تحج قديمًا في أبيدوس من كل العالم.. فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن منطقة أبيدوس تقع في جنوب محافظة سوهاج، واسمها بالمصري القديم "أبيجو"، مضيفاً أن اليونان أطلقوا عليها اسم أبيدوس، وكانت عاصمة مصر قبل الأسرات.

وسيم السيسي:الحج كلمة مصرية قديمة تعني النور أو الضياء

وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه  مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الناس كانت تحج قديمًا في أبيدوس من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن كان مخصصًا فرع من النيل للذهاب إلى أبيدوس مباشرة، معبرًا: "لما كان حد يموت يدفن في أبيدوس، وكانت مساحتها كبيرة قديمًا".


وأشار وسيم السيسي، قائلاً: "الحج كلمة مصرية قديمة، تعني النور أو الضياء، وكلمة الحجاز تعني المتجه إلى النور والضياء، وكانت كعبة المصري القديم متمثلة في "أوزيريس" في أبيدوس، لذلك كان هذا المكان قِبلة الحجيج في العالم بأكمله".

وتابع وسيم السيسي، قائلاً: "يوجد معبدان كبيران جدًا في أبيدوس وهما سيتي الأول، والثاني معبد رمسيس الثاني، لذا هذه المنطقة تاريخية حضارية مصرية".

 

وسيم السيسي ابيدوس محافظة سوهاج مصر الحج

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