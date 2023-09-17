وسيم السيسي عن العثور كائنات فضائية في المكسيك: ليست من أصل بشري

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، تعليقا على العثور على كائنات فضائية تعود لـ1000 عام في كونجرس المكسيك، إنها ليست من أصل بشري.

وأضاف وسيم السيسي، عالم المصريات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "نحن ذرة رمل في الكون الرهيب العجيب، وليس من المعقول أننا وحدنا أصحاب هذه الحضارة".

وأشار إلى أن عضو مجلس اللوردات البريطاني، قال إن الحكومتين البريطانية والأمريكية يخدعان شعبيهما ويعلنان ما لديهما من حقائق بخصوص الأطباق الطائرة.

وأوضح وسيم السيسي، أن وزير الدفاع الكندي أكد أن التقدم العملي لأمريكا في الـ50 عاما الماضية يرجع إلى اتصالاتها بحضارة أخرى.

