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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: روسيا تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء، أن روسيا تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "معلومات استخبارية (...) تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأضافت أن موسكو "سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية علنا وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم".

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قوله إن هذه المعلومات الاستخبارية "تظهر استهتار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التام بأرواح المدنيين وباحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العالم" حيث تعتمد دول افريقية كثيرة على الزراعة الأوكرانية في إمداداتها من الحبوب.

وأوضحت الوزارة أن بريطانيا قررت نشر هذه المعلومات الاستخبارية السرية لأنها "تريد فضح التكتيكات الروسية ومنع وقوع مثل هكذا حادث".

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وأضاف البيان أن لندن "تعمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لوضع تدابير لتحسين سلامة النقل البحري". ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، نشرت بريطانيا قدرات استخباراتية لمراقبة الأنشطة الروسية في البحر الأسود.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها من أن "هذه القدرات ستساعدنا على تحديد المسؤوليات وإدانة أي هجمات روسية يمكن أن تستهدف في المستقبل بنى تحتية أو سفنا مدنية".

ووفقا لبريطانيا فإن روسيا دمرت منذ انسحابها من اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في تموز/يوليو ما يصل إلى 130 منشأة مرفئية في أوكرانيا و300 ألف طن من الحبوب.
 

بريطانيا روسيا البحر الأسود الحبوب الأوكرانية وزارة الخارجية البريطانية موسكو

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