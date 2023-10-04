هروب القوات الأوكرانية|ضابط أمريكي يكشف عن قرار لـ بوتين حسم نصر روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الصراع في أوكرانيا حسنت فرص موسكو في تحقيق النصر.

تحسين الدفاع وزيادة إنتاج الأسلحة

وأضاف ريتر: "من خلال تحسين الدفاع وزيادة إنتاج الأسلحة، غيرت روسيا مسار الصراع في أوكرانيا… يتمتع الجيش الروسي بميزة استراتيجية، وقد تُركت الولايات المتحدة في وضع سيئ للغاية”.

ولفت إلي أنه “لو كان الأوكرانيون أكثر ذكاءً، لكانوا توقفوا عن الاستماع إلى أن واشنطن ستنقذ العديد من الأرواح”.

وأوضح ريتر أن “الجيش الأوكراني الآن على وشك الانهيار التام”.

هروب القوات الأوكرانية

وقال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، إنهم “لا يستطيعون الصمود في وجه هجوم القوات الروسية، فقد استنفدت احتياطياتهم الاستراتيجية… وتقوم روسيا ببناء قواتها بشكل أكبر. وقد بدأ الجنود الأوكرانيون في الهروب بشكل جماعي".