بايدن: استمرار دعم أوكرانيا من مصلحة الجميع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا، لافتًا إلى أنه سيلقي قريبًا خطابًا رئيسيًا بشأن مساعدة كييف.

وأضاف بايدن أن استمرار دعم أوكرانيا من مصلحة الجميع، لافتًا إلى أن البلاد لديها وسائل أخرى يمكننا استخدامها لمساعدة كييف.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الكونجرس ما زالوا يدعمون أوكرانيا.

على جانب آخر، دعا بايدن إلى اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بسرعة حتى يتمكن أعضاء الكونجرس من العودة إلى عملهم.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن إنه يعلم أن الجمهوريين سيستغرقون بعض الوقت لملء منصب رئيس البرلمان الشاغر، لكن "لدى النواب الكثير من العمل اليوم والشعب الأمريكي يتوقع منا أن ننجزه".

وقال بايدن عن انتخاب رئيس جديد والاتفاق الذي توصل إليه الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المعزول بدعم من الحزب الديمقراطي لتجنب إغلاق الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع: “لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نواجه مرة أخرى قرارًا في الساعة الحادية عشرة”.

وأضاف: “نحن بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى إنهاء المناخ السام في واشنطن”.

ولفت إلى أن هناك "خلافات قوية" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكنه أضاف "علينا أن نتوقف عن رؤية بعضنا البعض كأعداء".

وأكد بايدن أن الجانبين بحاجة إلى التحدث والعمل معًا، مشيرًا إلى حالتين في الأشهر الستة الماضية اجتمع فيهما الجمهوريون والديمقراطيون على أساس حزبي – لتجنب التخلف عن سداد ديون البلاد وإبقاء الحكومة مفتوحة.