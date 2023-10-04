صحيفة : ألمانيا لا تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

وحسب الصحيفة الألمانية، ذكرت مصادر في الدوائر الحكومية في برلين وكييف، أنه لا نية حاليا لنقل صواريخ "تاوروس" إلى قوات كييف.

وأضافت: "لم ترسل ألمانيا بعد إلى كييف رفضا رسميا لهذا الطلب، ولكن السلطات المحلية أوضحت أنه لن يتم تزويد كييف بصواريخ تاوروس في الوقت الحالي".

وكانت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاج"، ماري أجنيس ستراك زيمرمان، قد دعت في السابق إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ من طراز "تاوروس".

وأعلنت حينها في السياق ذاته أيضا ما وصفته بأنه "حق" كييف في استخدام هذه الأسلحة لضرب الأراضي الروسية.